Пекин, , 19:37 — REGNUM В Китае завершил работу 5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, состоявшийся в Пекине с 26 по 29 октября. Опубликовано итоговое коммюнике пленума, сообщает 29 октября Синьхуа, отмечая с докладом о проделанной работе на нем по поручению ЦК выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.

Главным вопросом пленума явилось одобрение итогов разработки 14-го пятилетнего плана на 2021−2025 годы и перспективных целей развития страны на период до 2035 года.

В работе пленума приняли участие 198 членов ЦК и 166 кандидатов в члены ЦК; кроме того, с правом совещательного голоса были приглашены представители руководства Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), часть делегатов XIX съезда КПК, работающих в низовых парторганизациях, ученые и участники экспертного сообщества.

В коммюнике отмечается, что по итогам 2020 года ВВП КНР может превысить 100 трлн юаней. Страна находится перед широкими возможностями, в реализации которых внимание предлагается сфокусировать в реальном секторе экономики, направив его потенциал на развитие внутреннего рынка.

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