Степанакерт, , 19:06 — REGNUM Азербайджанские войска находятся не более чем в пяти километрах от города Шуши, заявил 29 октября президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Араик Арутюнян в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, все должны осознать опасность этого обстоятельства и принять участие в обороне города.

«Противник находится всего в нескольких километрах, самое большее — в пяти. Цель противника — занять Шуши, завладеть им. Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом. Хочу, чтобы мы все осознали это. Осознали не только на словах, а непосредственно приняли участие в обороне Шуши», — сказал Арутюнян.

«Это не паническое заявление, наоборот. Повторюсь: верю, как никогда, в нашу победу, и в течение дней мы должны переломить ситуацию на фронте и наказать противника именно у ворот Шуши», — сказал президент НКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Войска Азербайджана проводят наступательную операцию.

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