Москва, , 19:04 — REGNUM Благодарность за оказание гуманитарной помощи России в борьбе с распространением коронавируса Москва выражает Ханою, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Российская сторона поблагодарила Вьетнам за передачу в Россию нескольких партий защитных масок (порядка миллиона штук) и санитарно-гигиенических средств. Основная масса этой помощи направлена во Владивосток в Главное управления МЧС РФ по Приморскому краю.

Захарова «Прорабатывается вопрос о приёме российской стороной собранных во Вьетнаме по лицензии одного из ведущих мировых производителей медоборудования 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Выражаем искреннюю признательность вьетнамским партнёрам за оказанные помощь и поддержку».

Напомним, во Вьетнаме с февраля по май работала группа российских вирусологов, а также успешно функционировала ранее переданная вьетнамским учёным мобильная лаборатория для диагностики вирусных инфекций.

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