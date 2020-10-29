Москва, 29 октября 2020, 19:04 — REGNUM Благодарность за оказание гуманитарной помощи России в борьбе с распространением коронавируса Москва выражает Ханою, сообщила 29 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»
Российская сторона поблагодарила Вьетнам за передачу в Россию нескольких партий защитных масок (порядка миллиона штук) и санитарно-гигиенических средств. Основная масса этой помощи направлена во Владивосток в Главное управления МЧС РФ по Приморскому краю.
Напомним, во Вьетнаме с февраля по май работала группа российских вирусологов, а также успешно функционировала ранее переданная вьетнамским учёным мобильная лаборатория для диагностики вирусных инфекций.
Читайте ранее в этом сюжете: Россия заняла второе место во вьетнамских инвестициях