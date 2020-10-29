Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Санкт-Петербургу следует разобраться с поздней госпитализацией пациентов с коронавирусом, из-за чего у них развиваются осложнения. Такое поручение, по имеющимся данным, было дано по итогам совещания вице-премьера Татьяны Голиковой с президентом Владимиром Путиным.

Машина реанимации в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, исходя из документа, от губернатора Петербурга Александра Беглова потребовали до 3 ноября проанализировать случаи поздней госпитализации пациентов с COVID-19, что «приводит к развитию тяжелых форм заболевания». О результатах следует проинформировать Минздрав и правительство РФ.

Ранее на позднюю госпитализацию ссылались и чиновники Смольного, объясняя пиковые показатели смертности.

«У нас возросла суточная летальность, начиная с июля-августа. Это говорит о том, что пациенты максимально долго держатся на дому, пытаются чувствовать себя хорошо, и на 6−7 день вызывают скорую», — заявлял вице-губернатор Олег Эргашев в телеэфире.

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Муниципальный депутат Нэлли Вавилина также накануне опубликовала письмо от пациентки Александровской больницы, которая попала туда с COVID-19. «Я так поняла, врачи переживают, что люди поздно обращаются в больницу и только здесь делают КТ. У многих к этому моменту 40−60% поражения. Врачи просят делать КТ раньше», — объясняла петербурженка в письме.

Из протокола совещания с президентом, опубликованного в Telegram-канале «Незыгарь», также следует, что до 3 ноября Александру Беглову необходимо проанализировать причины «низкого процента обеспеченности пациентов» с онкологией «химиотерапевтическими препаратами».

«Принять необходимые меры и о результатах проинформировать Минздрав России», — говорится в документе.

На заседании Заксобрания Петербурга 21 октября депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев заявил, что с августа в Петербурге закончился необходимый онкобольным препарат этопозид, а Смольный не предпринимает ничего для решения проблемы, чем «обрекает на смерть» пациентов. Представитель губернатора в парламенте Юрий Шестериков на это сообщил, что Смольный договорился о зарубежных поставках, которые придут в ноябре.

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