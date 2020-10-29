Эн-Накура, , 18:36 — REGNUM Четвёртый раунд переговоров Ливана и Израиля по демаркации морской границы начнётся 11 ноября, передаёт 29 октября MTV.

Об этом стало известно по окончании третьего раунда переговоров, состоявшихся сегодня, 29 октября в городе Эн-Накура (Ливан). В ходе сегодняшних переговоров не удалось решить вопрос, с какой точки должна начаться демаркация морской границы.

На переговорах присутствовали представитель ООН Ян Кубиш (спецкоординатор ООН по Ливану) и Джон Десрочер (дипломат из США). Оба заявили, что переговоры идут «в конструктивном духе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый раунд ливано-израильских переговоров по демаркации морской границы состоялся 14 октября 2020 г. при посредничестве помощника американского госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера.

Второй раунд переговоров состоялся накануне, 28 октября, третий — сегодня. Делегацию Израиля представлял гендиректор министерства энергетики Уди Адири, делегацию Ливана — бригадный генерал ВВС Бассам Ясин.

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