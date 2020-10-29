Рим, , 18:53 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил нападение на нескольких человек во французском городе Ницца, назвав его «гнусной атакой».

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На своей официальной странице в социальной сети Twitter Конте решительно осудил нападение и убийство трех человек недалеко от собора Нотр-Дам в Ницце. «Гнусное нападение у собора Нотр-Дам в Ницце не ослабит нашу общую защиту ценностей мира и свободы. Наши убеждения сильнее, чем фанатизм, ненависть и терроризм», — заявил он.

Напомним, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что человек, напавший на нескольких людей в Ницце в первой половине дня 29 октября, также «совершил атаку на свободу вероисповедания и свободу совести».

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