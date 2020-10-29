Париж, , 18:38 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что человек, напавший на нескольких людей в Ницце в первой половине дня 29 октября, также «совершил атаку на свободу вероисповедания и свободу совести». Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.

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Выступая в верхней палате парламента Франции, Сенате, Кастекс призвал депутатов «объединиться перед лицом абсолютно беспрецедентного вызова», имея в виду санитарный кризис, связанный с распространением вируса SARS-CoV-2, и совпавшие с ним нападения исламских экстремистов после скандала с карикатурами на пророка Мухаммеда.

«Я должен сегодня быть здесь», — произнес глава правительства. «Демократическая жизнь, которой некоторые хотят положить конец, должна продолжаться более активно, чем когда-либо… Республика не ослабнет, Республика никуда не уйдет», — резюмировал он.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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