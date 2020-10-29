Париж, , 18:20 — REGNUM В ближайшие часы во Франции будет более чем вдвое увеличено число военных, участвующих в противодействии терроризму в стране, заявил 29 октября журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, с трех тыс. до семи тыс. вырастет число военнослужащих, задействованных в операции по противодействию терроризму.

Об этом Макрон сообщил журналистам в Ницце, где утром в церкви Нотр-Дам исламист убил ножом троих человек.

Нападение на церковь Макрон уже назвал актом исламистского терроризма.

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