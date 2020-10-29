Сыктывкар, , 18:16 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба перевел Дмитрия Самоварова с поста руководителя на должность заместителя администрации главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Должность главы администрации занял Игорь Божков, руководивший УВД на Московском метрополитене.

Справка:

Игорь Божков родился 21 октября 1972 года в городе Шебекино Белгородской области. Окончил Высшую школу МВД России и Академию управления МВД России. Трудовую деятельность начал с должности участкового.

В 2001 году был назначен старшим оперуполномоченным ГУБЭП МВД России. С 2003 года работал на руководящих должностях оперативных подразделений МВД России. В 2009 года назначен начальником 10 отдела управления «И» Департамента уголовного Розыска МВД России. В 2010 году стал начальником четвертого управления МВД России. В 2012 году был переведен на должность начальника УВД на Московском метрополитене главного управления МВД Российской Федерации по Москве.

Кандидат юридических наук. Имеет государственные и ведомственные награды.