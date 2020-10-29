Москва, , 18:07 — REGNUM Долгосрочное урегулирование в Нагорном Карабахе возможно на основе достижения баланса интересов Армении и Азербайджана, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на заседании инвестиционного форума «Россия зовет!»

Об этом президент РФ заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«В чем или где это долгосрочное урегулирование, как вы спросили? Сейчас я подхожу к самой сути вашего вопроса. В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и были бы учтены интересы армянского народа», — сказал Владимир Путин.

«Но при этом были бы созданы возможности для эффективного регионального развития с разблокированием всех инфраструктурных возможностей, которые бы легли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении. Да и самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно», — рассказал президент России.

При этом российский президент подчеркнул, что урегулирование конфликта позволило бы развивать эти территории экономически.

«Этот конфликт, который длится уже три десятилетия, не дает возможности эффективного развития обеим конфликтующим сторонам», — пояснил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что сначала надо остановить боевые действия, гибель людей и начать прямые переговоры.

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