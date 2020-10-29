Москва, , 18:07 — REGNUM Значительная часть позитивных результатов российско-американских отношений за последние четыре года осталась практически незаметной из-за антироссийской повестки в США. С такой оценкой выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос американского медиагиганта CNN.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, значительная часть проделанной в позитивном ключе работы оказалась в тени захлестнувшей Америку антироссийской истерии, масштабы которой ширятся в связи с приближением президентских выборов», — сказала Захарова, характеризуя отношения России и США за последние четыре года.

По мнению Захаровой, дать однозначную оценку российско-американским отношениям последних лет не представляется возможным. Со стороны США отмечается желание улучшить двусторонние отношения, на уровне глав государств достигнуты определенные договоренности. В то же время существенным препятствием для нормализации взаимодействия становится «русофобская тематика», пропагандируемая в США.

«Кому, как не CNN, об этом знать», — отметила она.

Как сообщалось ранее, телеканалы и интернет-ресурсы, входящие в систему вещания CNN, стали основными площадками распространения новостей о расследовании в США вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.