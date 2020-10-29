София, 29 октября 2020, 18:03 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев перешёл в режим удалённой работы из-за контакта с инфицированным коронавирусом. Об этом сообщила 29 октября пресс-служба главы государства.
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Как уточняется, тест на коронавирус оказался положительным у главного секретаря президента Димитра Стоянова. Последний раз он контактировал с сотрудниками администрации 23 октября.
Напомним, 25 октября стало известно, что тест на коронавирус премьер-министра Болгарии Бойко Борисова показал положительный результат.