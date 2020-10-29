Белград, , 18:14 — REGNUM По случаю совершения двух терактов во Франции, в Ницце и Авиньоне, президент Сербии Александр Вучич 29 октября написал в своём профиле в социальной сети, что терроризм никогда не превзойдет моральные и человеческие ценности, сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Он также выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Ницце.

«Мы мысленно с семьями погибших в результате теракта в Ницце, народом Франции и президентом Эмануэлем Макроном. Терроризм никогда не превзойдёт моральные и человеческие ценности, которые мы разделяем», — написал Вучич.

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