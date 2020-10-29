Рим, , 17:55 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о своей солидарности с семьями погибших в результате нападения в Ницце. Соответствующую запись он разместил 29 октября в своём микроблоге в Twitter.

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Конте также отметил, что «подлое нападение в Ницце никак не повлияло на общий фронт защиты ценностей свободы и мира». «Наша уверенность сильнее фанатизма, ненависти и террора», — заявил он.

Напомним, ранее сегодня во французской Ницце мужчина напал с ножом на людей, в результате чего погибли три человека, ещё шестеро получили ранения.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози, комментируя произошедшее, заявил о необходимости «искоренить исламский фашизм на всей территории страны». По его словам, нападавший «кричал «Аллах акбар» даже когда ему оказывали медицинскую помощь после задержания».

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