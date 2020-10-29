Москва, 29 октября 2020, 17:54 — REGNUM Изменений в договор о Союзном государстве внесено не будет, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».
По словам главы государства, договор находится на стадии реализации, причём в социальной сфере Москва и Минск «прошли достаточно большой совместный путь».
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По словам Путина, предстоит ещё реализовать ту часть договора, которая касается создания союзного парламента, а также обозначения общих границ.
Напомним, Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 г., он вступил в силу после ратификации 26 января 2000 г.
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