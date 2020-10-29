Джидда, Саудовская Аравия, , 17:55 — REGNUM Житель Саудовской Аравии напал с ножом на охранника консульства Франции в городе Джидда. Нападавший был сразу арестован полицией. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Le Figaro.

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Опираясь на данные, предоставленные посольством Франции в Саудовской Аравии, журналисты передают, что «нападавший был арестован силами порядка Саудовской Аравии сразу же после атаки. Пострадавший охранник был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает».

Также в своем сообщении посольство призвало граждан Франции «соблюдать максимально возможную осторожность».

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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