Лондон, , 17:35 — REGNUM Британские лейбористы исключили бывшего лидера Джереми Корбина из партии за антисемитизм, 29 октября пишет The Guardian.

Решение партии принято в ответ на запрос Еврейского рабочего движения и после доклада Комиссии по вопросам равенства и прав человека (EHRC), которые уличили Корбина в недопустимом поведении.

Отметим, лейбористов и лично Корбина обвиняют в антисемитизме много лет. До отставки Корбина с поста председателя это не являлось причиной для его преследований внутри партии.

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