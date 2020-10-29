Москва, , 17:33 — REGNUM Россия не будет поддерживать, подписывать и ратифицировать разрабатывающийся договор о запрещении ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Договор разрабатывался без участия России, как и других ядерных держав. Причина по которой мы не принимали участие по его выработке хорошо известны. Мы не видим никаких юридических окон в отношении ядерного разоружения. Договор разрабатывался без учета фундаментальных принципов, которые лежат в основе договора о нераспространении ядерного оружия. Мы твёрдо убеждены, что договариваться по такому серьёзному вопросу, как ядерное разоружение можно только на основе консенсуса всех заинтересованных сторон, включая государства, которые обладают ядерным оружием в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Мы не будем поддерживать, подписывать или ратифицировать данный документ. Он не будет иметь обязывающего характера для Российской федерации. Мы не считаем, что он устанавливает какие-либо новые стандарты, либо нормы, или способствует развитию обычного международного права», — пояснила Захарова

Ранее сообщалось, что Япония также как и Россия не планирует присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, вступление которого в силу ожидается 22 января 2021 года, но продолжит выступать за ликвидацию в мире ядерного оружия.

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