Москва, , 17:38 — REGNUM Информация о вторжении норвежского военного ледокола KV Svalbard на одну из трасс Северного морского пути (СМП), без разрешения на то со стороны Российской Федерации, вызвало споры в сети. Граждане выразили своё мнение 29 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Там бродит с десяток российских субмарин. Подскажите ребяткам, пусть потренируются!», — пишет пользователь под псевдонимом «Али Бастр».

По мнению ряда граждан, таким образом, военные НАТО проверяют реакцию России на свои действия. В случае, если данная акция останется без ответа со стороны РФ, то, уверены граждане, подобные манёвры будут продолжаться.

«Пробный шар. Пройдёт — значит можно. Почерк США виден сразу. Чужими руками смотрят (проверяют) как далеко они могут зайти. Где эта пресловутая «красная линия» у русских, после которой можно получить «горести» по полной? Если не будет реакции, то будут отжимать дальше. Тем более, они заявили, что Россия агрессор, и они вынуждены «защищаться», — написал Werner.

Некоторые пользователи расценили ситуацию таким образом, что норвежский корабль не нарушил никаких правил судоходства. По их видению, на трассе СМП требуется разрешение РФ только в том случае, если кто-то решит осуществлять там хозяйственную деятельность.

«Во, блин, как идёт по нарастающей нагнетание страстей! Утром была информация, что норвежский корабль прошёл в российской экономической зоне, по которой проходит СМП. Что никаким нарушением международного права не является, так в российской экономической зоне нельзя заниматься только хозяйственной деятельностью, а проход кораблей и судов является свободным», — считает Jevgeni N.

Тем не менее, многие комментаторы пришли к выводу, что вторжение корабля Береговой охраны Норвегии не должно остаться без ответа со стороны российской власти. Граждане отмечают, что не надо прятать голову в песок, а наоборот, не давать соседним странам вести себя по-хамски.

«Когда мы работаем в экономической зоне Норвегии, мы запрашиваем разрешения. А им всё дозволено. Мы с начала делаем громкие заявления, что без нашего согласия не один корабль не пройдет по Северному морскому пути, а потом как страусы голову в песок», — поделился мнением plisov59.

Напомним, 29 октября стало известно, что военный ледокол Береговой охраны Норвегии KV Svalbard вошёл в исключительную экономическую зону России на одной из трасс Северного морского пути, без разрешения на то со стороны Российской Федерации.