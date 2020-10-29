Москва, , 17:12 — REGNUM В конфликте, а Нагорном Карабахе усиливается участие наемников из стран Ближнего Востока, об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе регулярного брифинга с представителями СМИ.

«Мы глубоко озабочены продолжающимися военными действиями, всё более масштабным вовлечением в бой столкновения иностранных наёмников с Ближнего Востока, заметновыросли издержки для экономик и обществ конфликтующих сторон. Убеждены в безальтернативности мирного решения проблемы, необходимости возобновления переговоров в рамках усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ», — заявила Захарова.

Как сообщалось ранее, военные действия в зоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе продолжались на протяжении 28 октября и в ночь на 29 октября.

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