Москва, , 17:10 — REGNUM Простых решений выхода из кризиса в Нагорном Карабахе не существует, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

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По словам российского лидера, у каждой из конфликтующих сторон «своя правда».

Путин «Здесь нет простых решений, потому что узел очень сложно завязан».

Чтобы выйти из критической ситуации, нужно найти, в чём «баланс интересов» Еревана и Баку, — такое решение, которое бы устраивало обе стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ выступает посредником в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжается война.

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