Уфа, , 17:10 — REGNUM Мэром столицы Башкирии должен быть коренной уфимец. Так считает политолог Дмитрий Михайличенко.

Дмитрий МИхайличенко

«Ульфат Мустафин был не конфликтным и корректным человеком, однако как управленец он проявил себя очень средне. Считаю, что мэром Уфы должен быть коренной уфимец, знающий и понимающий проблемы Уфы и выступающий за сохранение ее исторического наследия. По моей информации, лоббисты уже начали продвигать на должность мэра исполнителя из Нефтекамска, что, на мой взгляд, категорически неверно. Уфа — сложный город, в котором есть свои традиции и идентичность. Выходцу из глубинки работать в ней будет сложнее».