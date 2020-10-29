Москва, , 19:16 — REGNUM Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которому на границе с Нагорным Карабахом размещены российские пограничники, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане прокомментировали событие 29 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«А причём здесь наши солдатики? Пусть Пашинян сам под дроны подставляется!», — написала Татьяна Б.

Часть пользователей отнеслась к словам Пашиняна с неодобрением. По мнению людей, России не следует тратить людские и финансовые средства на конфликт в Карабахе, а луче направить ресурсы на обеспечение российской медицины и на пенсии.

«Пограничников втягивают в авантюру. Мало нам 200-х из Сирии, Чечни, Ливии, Мозамбика и т.д. Война требует денег. Лучше бы их пустили в медицину, пенсии, пособия, зарплаты», — считает Vitya Iv.

Другие отметили, что Российская Федерация всегда на протяжении своей истории оказывала защиту территориям Кавказа, включая Армению. Теперь они стоят у границы с Нагорным Карабахом, как считают граждане, чтобы не допустить перехода конфликта на территории республик.

«Границы Армении с Турцией Россия всегда защищала, теперь еще границы с Азербайджаном контролирует, не заходя на территорию Азербайджана — Карабах. Так что не все так плохо», — думает Sophia AS.

У отдельных комментаторов закрались подозрения на счёт того, что у Армении попросту не хватает солдат, чтобы обеспечить контроль за своей границей. Именно за этим в регион и были посланы военные РФ для охраны границы.

«Я таки не понял. У армян не хватает солдат для несения службы на границе? Или не доверяют своим армянам нести службу?», — задаётся вопросом пользователь Starichok.

Большинство граждан пришло к выводу, что российские военные были посланы не для того, чтобы оказывать воздействие на боевые действия между Баку и Ереваном. По мнению граждан, солдаты РФ не перейдут официальную границу государств и не будут вмешиваться в конфликт.

«У Армении нет прямой границы с Карабахом, поэтому российские войска далее армянской официальной границы с Азербайджаном не вылезут», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «ситизен пти».

Напомним, 28 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что на границе с Нагорным Карабахом размещены российские пограничники.