Анкара, , 17:11 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу решительно осудил теракт, произошедший 29 октября во французском городе Ницца. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает Reuters.

Мевлют Чавушоглу (сс) Preiss MSC

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Несмотря на рост напряженности в отношениях между двумя странами, в своем коммюнике глава МИД Турции подтвердил, что его страна солидарна с народом Франции в борьбе с насилием и терроризмом.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.

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