Уфа, 29 октября 2020, 16:59 — REGNUM Скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин. Как сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, Ульфат Мустафин скончался 29 октября в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19 после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью, сообщает «Башинформ».
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Глава региона выразил соболезнования родным и близким.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство республики оказывает помощь семье умершего в Турции жителя Башкирии.
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