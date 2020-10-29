Москва, , 19:22 — REGNUM Обвинение главы Министерства обороны Швеции Петера Хультквиста в отношении России, согласно которому стране приходится наращивать военные расходы из-за роста военного потенциала РФ, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане оставили свои комментарии 29 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Шведы играйте в хоккей в любой, хоть Русский или канадский это вы делаете здорово, футбольная сборная не плохая, лёгкую атлетику подтяните до предыдущего уровня. Ну не нужно вам воевать ни с кем, до Полтавы точно не дойдёте», — пишет пользователь Mangozavr.

Некоторые пользователи уверены в том, что Россия наращивает свой военный потенциал исключительно из-за того, что НАТО всё ближе подступает к её границам. Тот факт, что Швеция начала тратить больше финансовых средств на обеспечение военной сферы значит, что готовится что-то недоброе.

«России приходиться реагировать на приближение военной инфраструктуры США и НАТО к её границам и адекватно отвечать на все угрозы возникающие из вне, однако Швеции никто не угрожает и, по этой причине, её дополнительные расходы на оборону настораживают и вызывают дополнительную обеспокоенность в России», — отметил Александр З.

Другие комментаторы для себя не смогли ответить: зачем России вообще нападать на Швецию? Более того, они уверены, что это государство само занимается уничтожением своего населения.

«Зачем нам нападать на Швецию? Вы сами себя уничтожаете! Ювенальной юстицией, нарушением прав детей и пожилых людей. Раньше вы были для нас примером благоразумия и справедливости. Ныне вы подаете пример противоположный. Вы не просто окружили себя «железным занавесом», вы пошли на сближение с откровенно противостоящими России блокам. Где ваш нейтралитет?», — обращается Александр Д.

По мнению отдельных граждан, Швеция уже давно упустила свой шанс нарастить свои территория с помощью силы. Граждане уверены, что в случае ядерной войны никакой объём военных расходов данной страны не поможет от полного её уничтожения.

«Время Швеции закончилось еще 18 веке. Завоевательные войны, закончились для нее весьма трагично, потери завоеванного, убыль мужчин из-за бесконечных войн уже 50-м годам 18 века поставило Швецию на грань существования. В масштабах 21 века, иначе, как глупостью, увеличение Швецией военных расходов и не назовешь. Случись ядерная война, одной бомбы на Стокгольм (хотя можно и подешевле, что сбросить), хватит, чтобы уполовинить число шведских вояк», — считает Battle Dron.

Напомним, 28 октября глава Министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что ситуация с безопасностью рядом с государством оставляет желать лучшего и Швеции приходится наращивать военный потенциал из-за роста военного потенциала России.