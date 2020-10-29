Москва, , 19:20 — REGNUM Обвинение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Российской Федерации за уничтожение лагеря «оппозиции», в сирийской провинции Идлиб, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили своё мнение 29 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Россия была бы не против если бы подобный лагерь находился в Турции и представлял турецкую оппозицию», — пишет пользователь Serj.

По мнению некоторых граждан, Эрдоган возмутился тем, что уничтоженные боевики занимались нелегальными поставками нефти из Сирии в Турцию. Таким образом, думаю люди, лидер Турции потерял выгодный для себя способ получения топлива с помощью рук якобы сирийской оппозиции.

«Просто, кое-кому помешали воровать нефть сначала в Сирии, при помощи террористов, называемых оппозицией, а теперь может обломаться возможность получения нефти по льготной цене от Азербайджана, как помощнику в войне с Арменией. Нужно понимать, что Турция всю жизнь занималась тем, что старалась забрать всё, что плохо лежит в сопредельной мире», — считает D Arvov.

Ряд пользователей оказался уверен в том, что Россия вышла на путь отстаивания своих интересов, что очень не нравится другим игрокам на геополитическом поле. Уничтожение сирийских террористов находится в интересах Российской Федерации и поэтому реагировать на возмущение Эрдогана властям не стоит, считают граждане.

«Россия это государство, отстаивающее свои интересы во всём мире. Прошло время когда Россию склонили к упадку. Пришло время когда Россия действует в своих интересах. Как бы не говорили про страну бензоколонку, это полный отстой. На сегодняшнее время Россия обладает силой которая мобилизована с минимальными затратами и высокой эффективностью. Это будет только нарастать», — поделился мнением пользователь Блюм.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что лагерь «оппозиции» состоял однозначно из незаконных вооружённых формирований, которые устраивали террор на территории государства. Они были уничтожены исходя из, того, что представляли опасность не только для Сирии, но и для самой России, считают пользователи.

«Если группа людей нуждается в начальном обучении, то это значит, что это сброд маргиналов, которые не способны ни то что бы предлагать альтернативные решения насущных проблем. Они не способны даже нести ответственность за свои действия. А если это обучение ещё и проходит в военных лагерях, то это уже террористическая организация, пытающаяся представить себя политической оппозицией», — написал Дмитрий А.

Напомним, 28 октября лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что та уничтожила лагерь «оппозиции» в сирийской провинции Идлиб.