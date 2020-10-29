Москва, , 16:42 — REGNUM Вьетнам передал России 1 миллион медицинских масок, другие средства индивидуальной защиты и 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оказание гуманитарной помощи Российской федерации. Сначала пандемии правительство Вьетнама, ряд ведомств, муниципальных образований, в духе дружбы передали в дар РФ несколько партий защитных масок, в общей сложности около 1 миллиона, и санитарно-гигиенических средств, большая часть была отправлена во Владивосток и поступила в ведение Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Также прорабатывается вопрос о приёме российской стороной собранных во Вьетнаме по лицензии ведущего производителя медицинского оборудования — 500 аппаратов ИВЛ. Мы выражаем искреннюю признательность вьетнамским партнёрам за оказанную помощь и поддержку», — сообщила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что МИД, МЧС и Минобороны России ведут активную работу с международными партнерами для оказания помощи в преодолении глобального кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.