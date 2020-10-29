Киев, , 16:36 — REGNUM Глава украинской госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железной дороги в стране) Владимир Жмак заявил, что не видит необходимости в дальнейшей закупке тепловозов американского концерна General Electric.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сказал журналистам сегодня, 29 октября.

«Я сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Вообще, наша цель — это переход на электровозы, поскольку это гораздо экономнее», — сказал Жмак.

Чиновник заявил, что под его руководством у госкомпании есть «первые небольшие достижения» — удалось достичь ликвидации дефицита локомотивов.

«Нет ни одной заявки на перевозку, которой сейчас «Укрзализныця» не удовлетворила. Рынок увидел, что мы можем везти и делать это быстро… Более того, у нас есть амбициозные планы по производству 4200 вагонов в следующем году на наших заводах и капитального ремонта от 15 до 20 тыс. вагонов», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что контракт Украины с General Electric был заключен при президентстве Петра Порошенко в 2018 году.

Тогда заявлялось, что стороны согласовали контракт на 1 млрд долларов, который предусматривает 15-летнюю «рамку» сотрудничества.

Порошенко тогда заявил, что результатом сотрудничества «Укрзализныци» и General Electric станет полная модернизация украинской железной дороги и ее развитие.