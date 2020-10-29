Москва, , 19:15 — REGNUM Высмеянная посольством России информация в ряде испанских СМИ о том, что сепаратистам в Каталонии могут приехать на помощь российские солдаты, вызвала реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 29 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«В России живут самые умные, ловкие, образованные, сильные люди планеты. В каждой стране без нас ни выборы, ни референдумы не проходят. ЕС вроде скучковалась и республики перетащила к себе, а боится до умопомрачения», — написала Елена.

По мнению ряда пользователей, мир начал потихоньку сходить с ума. Именно об этом свидетельствуют подобные «вбросы», которые ориентированы на граждан, запуганных антироссийской пропагандой, считают люди.

«Мир постепенно сходит с ума. Скоро, словом Россия будут пугать маленьких детей. Не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна», — считает Александр П.

Некоторые комментаторы провели параллель с событиями Второй Мировой войны, когда немецкая пропаганда пугала своё население приходом на их землю советского солдата. Граждане считают, что параллель возникла неслучайно, но что это может значить конкретно, они пока не знают.

«США и Европа живёт в постоянном страхе в упоминании о русском солдате. Вот что делает с людьми пропаганда. Мне это напоминает окончание ВОВ когда пропаганда гитлеровской Германии пугало своё население о приходе советских войск и что пощады никому не будет. Ну тогда это понятно было что после того что эти изверги творили в то время ещё на нашей общей земле можно было испугаться. А сейчас то, что с этими людьми творится?», — задаётся вопросом Евгений К.

Отдельные пользователи заявили, что были не удивлены подобной абсурдной информации. По их наблюдениям, такие глупости встречаются в западной пропаганде с достаточно большой частотой.

«Сколько бреда уже было написано про Россию, так что я не удивлен. Во время эпидемии писали что Владимир Путин выпустил тигров на территории России, чтобы люди не нарушали режим самоизоляции. В общем, информационная война против России уже давно имеет очень абсурдный характер», — поделился мнением пользователь Teddy.

Напомним, 29 октября посольство России высмеяло утверждения, появившиеся в ряде испанских СМИ, о том, что представители РФ собираются прислать на помощь сепаратистам Каталонии 10 тысяч солдат.