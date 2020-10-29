Варшава, , 16:21 — REGNUM Руководитель польской националистической организации «Марш независимости» Роберт Бонкевич заявил, что его объединение даже в случае запрета городских властей проведёт одноимённое уличное шествие. Оно будет посвящено Дню независимости Польши. Ежегодно мероприятие проходит в Варшаве 11 ноября и собирает тысячи участников. Об этом передает Dziennik.

«Мы будем использовать все законные пути для проведения «Марша независимости». И даже если городские власти не дадут на это разрешение и посчитают акцию запрещенной, мы всё равно проведем стихийную, несанкционированную акцию», — заявил Бонкевич.

Напомним, вчера мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил, что в текущем году празднование Дня независимости Польши будет проходить без традиционного уличного шествия.

«Всё идет к тому, что до 11 ноября ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет развиваться не самым благоприятным образом. Поэтому о массовой уличной акции не может быть и речи», — подчеркнул политик.

Националисты планируют провести свой марш в Варшаве 11 ноября в 14 часов по местному времени.