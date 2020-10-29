Москва, , 16:20 — REGNUM Российский энергетический комплекс является достаточно экологичным по мировым стандартам. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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«Российская энергетика — одна из самых «зелёных» в мире. У нас значительную часть нашей энергетики составляет что? Гидроэнергетика и атомная энергетика. А потом газ», — заявил Путин.

«Он из углеводородов является самым экологичным, самым чистым из углеводородов является», — указал он.

При этом в России осуществляются масштабные планы по изменению ситуацию к лучшему.

«Мы вот в ближайшее время планируем, что наши 300 крупнейших загрязнителей до конца года следующего должны внедрить обязательно наилучшие мировые технологии, которые позволят сократить выбросы», — отметил Путин.

«В 12 городах до 2024 года существенным образом — там наполовину. А к 2030 году не только в этих 12 городах, но и по всей стране», — указал президент.