Париж, , 16:17 — REGNUM Евросоюз един и полон решимости противостоять варварству и фанатизму, прокомментировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нападение на прохожих в Ницце. Заявление она опубликовала 29 октября в своем твиттере.

Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»

Фон дер Ляйен подчеркнула солидарность Европы с Францией. Она осудила «ужасающее и жестокое нападение» и полностью поддержала Францию.

«Мои мысли с жертвами этого ужасного акта. Вся Европа солидарна с Францией. Мы остаемся едины и решительными перед лицом варварства и фанатизма», — говорит Урсула фон дер Ляйен.