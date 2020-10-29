Москва, , 16:15 — REGNUM Страны Европы руководствуются двойными стандартами, когда заявляют о том, что ориентация на рыночные отношения играет ключевую роль в их политике. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!» Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Инвестфорум «Россия зовет» с участием Владимира Путина — трансляция»

"Очень хотелось бы, чтобы не вводилось никаких нерыночных ограничений на деятельность российских компаний», — заявил Путин.

«Вот, наши европейские друзья и партнёры всё время говорят и гордятся своим рыночным подходом к развитию экономики. Я надеюсь, что эти правила будут носить универсальный характер и будут распространяться не только на участников собственно европейского рынка, внутри этого рынка, но и на их партнёров за границами ЕС. В том числе и на Россию», — подчеркнул он.

Впрочем, Россия расширяет рынок сбыта на азиатских рынках — не из политических соображений, а потому что там быстро растёт спрос, добавил президент.