Москва, 29 октября 2020, 16:15 — REGNUM Страны Европы руководствуются двойными стандартами, когда заявляют о том, что ориентация на рыночные отношения играет ключевую роль в их политике. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»
Kremlin.ru

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"Очень хотелось бы, чтобы не вводилось никаких нерыночных ограничений на деятельность российских компаний», — заявил Путин.

«Вот, наши европейские друзья и партнёры всё время говорят и гордятся своим рыночным подходом к развитию экономики. Я надеюсь, что эти правила будут носить универсальный характер и будут распространяться не только на участников собственно европейского рынка, внутри этого рынка, но и на их партнёров за границами ЕС. В том числе и на Россию», — подчеркнул он.

Впрочем, Россия расширяет рынок сбыта на азиатских рынках — не из политических соображений, а потому что там быстро растёт спрос, добавил президент.