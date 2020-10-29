Берлин, , 16:11 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность своей страны с Парижем, сообщает 29 октября пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт у себя в твиттере.

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Меркель заявила о поддержке и солидарности Германии с Францией в связи с утренней трагедией в Ницце, где три человека были убиты мужчиной с ножом. Меркель назвала нападение «варварским» и подчеркнула свое глубокое потрясение случившимся.

«Мои мысли с родственниками убитых и раненых. Германия на стороне Франции в это трудное время», — передает Меркель.