Москва, , 16:06 — REGNUM Любое высказывание на тему выборов в США может стать поводом к обвинениям Москвы во вмешательстве в американский электоральный процесс, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы государства, к любому его слову сейчас, накануне выборов в США, на Западе непременно «прицепятся», «чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоятся 3 ноября — в ближайший вторник. От Республиканской партии кандидатом выступает действующий американский президент Дональд Трамп, от Демократической партии — Джо Байден.

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