Киев, , 16:05 — REGNUM Любые намеки на восстановление ядерного потенциала Украины абсолютно не соответствуют действительности, заявил вице-премьер-министр по промышленности правительства Украины Олег Уруский.

Свое заявление чиновник сделал в интервью «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 29 октября.

В частности, Уруского попросили объяснить, не является ли вопрос насчет Будапештского меморандума во всеукраинском опросе президента Зеленского определенным намеком руководства Украины на восстановление собственного ядерного потенциала.

«Я убежден, что президент, ставя такой вопрос, совершенно не имел в виду, что Украина делает какой-то намек по поводу своего ядерного вооружения. Потому что, во-первых, у нас на сегодняшний день нет таких возможностей, да и нет в этом абсолютно никакой необходимости», — заявил вице-премьер.

Уруский напомнил, что Украина имеет обязательства перед международным сообществом, «которых, безусловно, будет придерживаться».

«Я думаю, что мы можем значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность», — добавил он.

Вице-премьеру заявили, что Украина сейчас «ведем войну именно с ядерной державой — Россией», но Уруский отказался от дальнейших разговоров на эту тему:

«Я не считаю необходимым начинать вести разговоры о ядерном оружии для Украины».

ИА REGNUM напоминает, что Будапештский меморандум — межгосударственный документ о гарантиях безопасности Украины в связи с присоединением к договору о нераспространении ядерного оружия. Документ был подписан 5 декабря 1994 года лидерамиУкраины, России, Великобританиии США.

Интересно, что сегодня на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Будапештский меморандум и не мог гарантировать безопасность страны, как, собственно, и любой другой документ.

«Лучшим гарантом нашей безопасности являются боеспособные Вооруженные силы, дипломатическая работа, устойчивое общество и мощные союзники. Это четыре элемента, из которых в совокупности складывается наша безопасность», — отметил Кулеба.