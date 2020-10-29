Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM В ходе состоявшегося сегодня, 29 октября, заседания Нижегородской областной думы депутаты избрали председателем регионального законодательного собрания Евгения Люлина — бывшего первого заместителя губернатора Нижегородской области.

Кроме него на должность главы регионального парламента также претендовали депутаты нижегородского законодательного собрания от ЛДПР Владислав Атмахов и от КПРФ Владислав Егоров.

Кандидатуру Люлина поддержали 33 из 37 парламентариев. За Атмахова проголосовали только три депутата, а за Егорова — лишь один депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Евгений Люлин занимал должность заместителя председателя правительства Нижегородской области — в период с 2013 по 2017 года. А затем более трех с половиной лет проработал на посту первого вице-губернатора Нижегородской области.