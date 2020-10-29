Киев, , 15:55 — REGNUM Новоназначенный спикер украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что предложение ему занять эту должность сделал лично глава делегации Леонид Кравчук.

Об этом он заявил в эфире украинского телевидения 29 октября.

«Мне предложил лично Леонид Макарович Кравчук… Я остаюсь гражданином Украины, а Украина находится в сложном положении. Ведет войну, оборону против вооруженной агрессии… На этот очень сложный участок мало было желающих, а я согласился, потому что одной из главных моих задач является защита национальных интересов», — заявил Арестович.

На напоминание о том, что ранее он крайне критически отзывался о нынешней власти и президент Зеленском спикер заявил, что «для общего блага стороны нашли возможность сотрудничать».

Арестович еще раз подтвердил, что ему предоставили полномочия «единого голоса» украинской делегации — для сообщения народу Украины, СМИ и международным партнерам о целях нашей делегация и средствах их достижения.

ИА REGNUMнапоминает, что Арестович, который с 2014 г. был одним из самых популярных политических комментаторов ситуации в Донбассе, в 2017 г. заявил, что специально масштабно врал всё это время, занимаясь «пропагандой».

Эксперты считает, что таким назначением Киев решил вопрос с миром в Донбассе — мира не будет.