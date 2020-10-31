Минск, 31 октября 2020, 03:39 — REGNUM История последних белорусских протестов наглядно показывает, что и власти, и обществу Белоруссии надо искать новые пути политического развития. Какой путь могут избрать те многие граждане Белоруссии, чей голос до сих пор оставался незаметен, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.
В результате политики «многовекторности», которую использовал президент РБ Лукашенко в отношениях с Россией и Западом, в Белоруссии вырос и окреп мощный слой националистически настроенных сторонников «европейского пути развития», удивительно напоминающих таких же «мечтателей» на Украине. Отличие состоит лишь в том, что белорусским «бандеровцам» не удается увлечь за собой достаточное количество граждан.
Гражданское общество Белоруссии показывает высокую степень здравомыслия и не впадает в разрушительные майданы, хотя ситуацияция и остается подвешенной. В этой обстановке решающим может оказаться голос тех белорусов, которые политически объединятся вокруг идеи упрочения союза с Россией. И такое политическое движение наконец-то появилось. Какие лозунги должен выработать новый «Союз» и кто вошел в него с белорусской и российской стороны? Читайте статью Юрия Баранчика «В Белоруссии может появиться партия в поддержку Союза с Россией».