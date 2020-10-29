Москва, , 15:59 — REGNUM Некоторые партнёры на Западе готовы «прицепиться к чему угодно» для того, чтобы доказать «вмешательство» РФ в выборы президента США. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

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"Вы знаете, мне бы не хотелось затрагивать тему выборов в США, потому что, чего бы я ни сказал, сейчас некоторые наши партнеры прицепятся к чему угодно для того, чтобы доказать мнимое вмешательство России в выборный процесс в Штатах», — заявил Путин, объясняя, почему он не комментирует избирательную кампанию президента США.

В то же время российский лидер отметил, что РФ будет работать с любым президентом Соединенных Штатов, которого выберет американский народ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет активно помогать другим странам с производством вакцин от коронавируса.