Афины , , 00:52 — REGNUM Греции в ходе недавней ссоры с Анкарой пришлось еще раз столкнуться с нежеланием Евросоюза вступаться за «формально своих» если это хоть в минимальной степени угрожает какими-нибудь издержками. Что делать Греции в такой ситуации и можно ли ждать, что США будут готовы признать Грецию «своей», раз уж у Афин не получились отношения с Европой, рассуждает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Если члены того же международного содружества в котором состоит и твоя страна отказываются встать на твою защиту перед лицом серьезной угрозы, то такие ли они тебе друзья? Примерно так рассуждал профессор Теодорос Авгеринос когда публиковал свою статью с предложением поискать для Греции друзей получше. И посильнее, таких, чтобы могли справится с распоясавшейся Турцией, которая угрожает гордой, но бедной и безоружной Греции. Авгеринос решил, что таким чаемым защитником Греции могут стать США и даже предложил долговременный план, в ходе которого Греция и США смогут слиться до того, что территория нынешней Греции станет для Вашингтона таким же нуждающимся в защите американскими войсками участке суши, как и любой из американских штатов.

Беда только в том, что профессор Авгеринос счел американскую критику в адрес Турции готовностью Турцию наказывать. А вдруг у США есть и другие планы и поведение Турции оказывает им крупную услугу, способную стать еще масштабнее в ближайшем будущем? Читайте статью Игоря Юдкевича «Штатом или колонией: Грецию просят принять в США для защиты от турок».