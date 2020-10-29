Москва, , 15:52 — REGNUM Это преступление является еще одним звеном в цепи нападений на христиан, которые во Франции стали уже обыденностью и не вызывают никакой идеологической реакции властей. Так депутат Госдумы, член Комитета по международным делам, директор Института РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала трагические события в Ницце, где трое французов стали жертвами террористического акта возле католического храма.

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Политик напомнила про произошедшее четыре года назад убийство в католическом храме священника Жака Амеля, которое Елисейский дворец проигнорировал, в то время как карикатуристы Charlie Hebdo стали чуть ли не объектами поклонения.

«Пока джихадисты и сторонники Charlie Hebdo выясняют отношения, во Франции торжествует христианофобия, при этом над христианами глумятся и те, и другие. Одни убивают физически, другие — духовно, издеваются над верой, над религиозными чувствами», — подчеркнула Панина.

По мнению Паниной, в нынешней ситуации крайне важно, чтобы подобные вещи никогда бы не повторились у нас, в России.

«Современное российское законодательство, предусматривающее ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан, является оптимальным инструментом для того, чтобы сохранить межрелигиозный мир и защитить достоинство верующих. Принятые в 2013 правовые нормы доказали у нас свою эффективность, к этой практике хорошо бы присмотреться нашим соседям в Евросоюзе», — констатировала Панина