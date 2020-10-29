Москва, , 15:51 — REGNUM Нападение в Ницце — трагедия, не имеющая никакого оправдания, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.

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«Терроризм и экстремизм не имеют и не могут иметь ни вероисповедания, ни национальности. Они достойны решительного осуждения», — отметил Слуцкий.

Борьба с террором должна вестись по всем фронтам и всеми силами мирового сообщества, без какой-либо политизации и проведения разделительных линий, подчеркнул парламентарий.

В центре Ниццы в церкви Нотр-Дам неизвестный с ножом напал на находившихся в церкви прихожан и туристов. Террорист отрезал голову женщине и тяжело ранил нескольких человек, двое из которых погибли. Нападавший был ранен при задержании.