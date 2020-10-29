Москва, , 15:50 — REGNUM После террористического акта в Ницце президент России Владимир Путин направил президенту Франции Эммануэлю Макрону соболезнования. Об этом 29 октября сообщается на сайте администрации президента РФ.

Также российский лидер подтвердил готовность России к самому тесному взаимодействию с Францией, а также с другими партнерами, по вопросу противодействия терроризму.

«Владимир Путин направил президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористических нападений во Франции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября в Ницце неизвестный мужчина с холодным оружием напал на людей. По последним данным, трое человек погибли, есть пострадавшие.

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