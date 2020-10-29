Тбилиси, , 15:52 — REGNUM Руководству Грузии нужно не копировать европейский подход для построения демократии, а найти собственный путь. Об этом 29 октября, как сообщает «Общественное телевидение», сказал журналистам после встречи с главой ЦИК Грузии руководитель Института европейской перспективы и безопасности Эммануэль Дюпюи.

«Грузия не должна смотреть только на Европу, важно найти свой собственный путь построения демократии, — отметил эксперт. — Как исследователь я считаю, что демократию невозможно с одного места искусственно перенести в другое».

Дюпюи отметил, что нет каких-либо общепринятых международных стандартов, и в каждой стране есть свои особенности. Также глава института заявил о необходимости учитывать тот факт, что Грузия географически находится близко не только к Европе, но и к Азии.

Стоит отметить, члены правительства Грузии регулярно заявляют, что выборы в стране должны соответствовать «европейским стандартам». Подобные заявления делают также официальные лица в Евросоюзе.