Сказка про шесть ударов ЦРУ по России
В последнее время, особенно в связи с последствиями президентских выборов в Белоруссии и боевыми действиями в Карабахе, у комментаторов стало популярным вспоминать прошлогодний докладамериканской аналитической корпорации RAND под названием «Extending Russia: Competing from Advantageous Ground». В нем эксперты обосновывают вывод о расширении Россией границ контролируемого геополитического пространства. Тем самым возвращая времена конкуренции великих держав и заставляя задуматься о стратегии противодействия российской экспансии. Вариантов которой существует всего два: военный и диверсионный.
Лукашенко готов раздать оружие
Народные дружины, способствующие поддержанию общественного порядка и безопасности в Белоруссии, необходимо усилить. Об этом 29 октября заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема кадровых решений в Минске, его слова приводит агентство БелТА.