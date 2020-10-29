Москва, , 15:43 — REGNUM 29 октября Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке ТАСС провел круглый стол на тему «Эффективные стратегии борьбы с распространением коронавирусной инфекции: региональный контекст». Эксперты обсудили управленческие практики по борьбе с COVID-19 и ее последствиями в субъектах России, видоизменения коммуникации между обществом и властью в период пандемии и многое другое. Модератором дискуссии выступила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В начале дискуссии Дарья Кислицына представила эффективные управленческие практики по борьбе с COVID-19 в субъектах России. Эксперт выделила тренды по региональным мерам противодействия коронавирусной инфекции в сравнении с весенне-летним периодом: упор на технологические решения в подготовке системы здравоохранения, облегчающие ей работу; применение регионами как жестких ограничительных мер, так и только профилактических; активизация волонтерского движения и в целом взаимопомощи; повышение степени открытости и скорости коммуникации между обществом и властью. «COVID-19 сформулировал новые вызовы для, казалось бы, классических систем управления, на которые власть не может не реагировать. И для решения этих вызовов, на мой взгляд, не достаточно одной централизованной позиции, должно быть множество региональных стратегий и подходов для выявления и тиражирования наиболее эффективных практик. При этом, хочется отметить, что наиболее системные и интересные решения в этом смысле демонстрируют губернаторы «новой волны», то есть те, кто избирался в последние циклы», — сказала она.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына также рассказала о ряде нестандартных мер про противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионах: бесплатная реклама от губернатора в официальном аккаунте Instagram (Калининградская область); возможность вызвать на дом почтальона для оплаты горячей воды и отопления (Астраханская область); круглосуточный детский сад для детей медицинских работников (Республика Башкортостан); сайт для проверки наличия и стоимости защитных масок в аптеках и торговых точках округа maski.yanao.ru (Ямало-Ненецкий автономный округ); центр для координации работы по оказанию помощи пациентам с пневмонией, ОРВИ, COVID-19 (Самарская область, Кемеровская область); самоизоляция для всей семьи при симптомах ОРВИ (Республика Саха (Якутия) и других.

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры, продолжил дискуссию, назвав показатели уровня заинтересованности граждан темой коронавируса и наиболее актуальные запросы в социальных сетях в регионах. Эксперт озвучил основные наиболее популярные темы для обсуждения гражданами в интернете. Это официальная позиция региональных министерств здравоохранения, обеспечение масками, а также деятельность региональных властей через призму решений и действий главы региона. Как подчеркнул эксперт, анализируя сообщения и запросы граждан в социальных сетях, стоит обратить внимание на следующие моменты: большинство населения в соцсетях пандемию воспринимают как вызов, с которым власти должны каким-то образом справляться; от властей ожидаются новые меры, и люди активно обсуждают эти меры; наблюдается внимание к регионам, где предстоят в ближайшее время выборы; в условиях регионализации пандемии все большую роль начинают играть главы регионов, особенное внимание привлекают губернаторы новой волны, так как они реализуют много эффективных практик.

Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя исполкома ОНФ, остановился в своем выступлении на текущих запросах граждан, сложившихся в условиях роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Спикер отметил, что наиболее волнующими сигналами от общества стали: выплата пособий; работа школ и обеспечение их качественным доступом к интернету; ажиотаж на лекарства. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации очень важно, чтобы региональные власти смогли перестроить свою работу таким образом, чтобы оперативно отвечать на запросы граждан. Спикер также рассказал об активизации деятельности движения «Мы вместе» и в целом волонтерского движения.

В рамках круглого стола была затронута и наиболее дискуссионная тема в рамках борьбы с COVID-19 — экономика. Андрей Шубин, исполнительный директор «Опоры России», рассказал о реализации масштабной поддержке бизнеса со стороны государства, включающей как федеральные, так и региональные меры, и привел примеры в регионах, где была выстроена наиболее эффективная, приведшая к позитивным результатам работа в данном направлении. Эксперт выделил Приморский край, который один из первых принял налоговые льготы, Мурманскую область, где губернатор еженедельно с бизнесом проводил совещания, Удмурдскую республику, где реализовали образовательный контент, несмотря на пандемию, смогли начать привлекать предпринимателей из других регионов сниженными налоговыми ставками, Башкортостан, где стали возмещать разницу в курсе валюты при закупке иностранного оборудования, Калининградскую область, где были введены невозвратные субсидии для бизнеса, Калужскую область, применившую субсидии на уплату ЖКХ. Эксперт также добавил: «В сложной ситуации, когда, например, упал средний чек на 19% в Москве, для недопущения закрытия предприятий и поддержки бизнеса важно соблюдение санитарных требований для предпринимателей и усиление разъясняющей кампании для населения о соблюдении профилактических мер (есть нехватка). Также хотел бы добавить, как бы это нетривиально звучало, роль общественных объединений и отраслевых союзов повысилась».

Петр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем, в своем выступлении привел примеры реализации национальных проектов и основные тренды социально-экономического развития регионов. Он прокомментировал, что скорее всего серьезные достижения от реализации национальных проектов в сфере здравоохранения, образования и поддержки малого и среднего предпринимательства будут ожидаться не в 2021 году, а в 2022. При этом эксперт привел и позитивные примеры реализации нацпроектов. Так, например, была отмечена реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в Пермском крае, где, несмотря на пандемию, было построено жилье и население переселено из аварийного жилья в соответствии с планом. По мнению эксперта, в ближайшие годы для регионов станет ощутимым вызовом развитие их по национальным приоритетам с особым фокусом на социальную сферу. Причем, с этим вызовом должны успешно справится в первую очередь губернаторы «новой волны».

Отвечая на вопросы журналистов, Петр Кирьян высказался о необходимости соблюдения принципа работы единого федерального информационного центра при дифференциации управленческих решений в регионах в рамках борьбы с пандемией. «У нас должна быть некая единая информационная линия Минздрава, Росздравнадзора, которая объясняет, что происходит и какие меры принимаются. Здесь не должно быть индивидуальных интерпретаций врачей о том, что происходит в системе здравоохранения. А вот применительно уже к тактикам и действиям на местах, в регионах, — здесь, безусловно, должен использоваться дифференцированный подход, но не в отношении информирования, а в отношении принимаемых действий», — добавил он.

Константин Комков, директор центра регионального развития Курской области, поделился выводами о региональных тенденциях в стратегиях и практиках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «Хочу отметить, что губернаторы новой волны стали важными каналами информации для населения, их открытость в работе не позволяет трактовать информацию по-разному и не порождает противоречивой информации. Изменился характер взаимодействия с общественностью, такое общение стало носить явно морально-психологический окрас и стало менее забюрократизированным», — сказал он.