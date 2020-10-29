Москва, , 15:42 — REGNUM Массовая скупка ценных бумаг центробанком на рынке в виде программ количественного смягчения в России не нужна. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!»

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"Действительно, многие центральные банки скупают государственные облигации, правительственные облигации. Мне вот недавно сказали, например, что ФРС даже скупает долговые обязательства некоторых крупных американских компаний. Надо проверить, так это или нет, но это, по нашему разумению, всё-таки не главная функция регулятора на финансовом рынке. В том числе не главная функция Центрального банка Российской Федерации», — заявил Путин.

«Это востребовано там, где явный дефицит ресурсов для развития. Но к чему это приводит? Вот Чили, допустим, или Польша, наш сосед, эти инструменты применяют, насколько мне известно. Пока, мы видим, негативных последствий нет. Это правда, мы внимательно за этим смотрим. Но дефицит бюджета, скажем, в Польше, где-то под 10%. У нас — в два раза меньше. В следующем году будет ещё в два раза меньше — 2,4%», — продолжил он.

По его словам, в практическом плане это означает, что фактически центробанки производят эмиссию через скупку ценных бумаг.

«Она к чему ведёт? К увеличению денежной массы. Может привести к росту инфляции — мы к этому должны очень внимательно относиться. У нас, действительно, в рамках целевых показателей находится инфляция, где-то в районе 4%. Но опасность такая, во всяком случае для нашей страны, она существует», — указал Путин.

«А если растёт инфляция, растут цены, значит. А нужно обеспечивать социальные обязательства государства. Это означает, что дефицит бюджета будет дальше расти. Ну хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но всё-таки добрая тётушка, к которой всегда можно обратиться за помощью — вы понимаете, кого я имею в виду, федеративную республику. Нам не к кому идти с протянутой рукой. Вот в чём разница заключается», — подчеркнул президент.