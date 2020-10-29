Ереван, , 15:43 — REGNUM Информация Азербайджана о том, что в Нагорном Карабахе были сбиты два штурмовика Су-25 ВС Армении, является несоответствующей действительности. Об этом 29 октября сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в соцсети Facebook.

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«Заявление азербайджанской стороны об уничтожении двух самолетов Су-25 ВС Армении является дезинформацией», — говорится в сообщении Степанян.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что азербайджанский город Тертер, в котором 29 октября находятся зарубежные дипломаты и представители международных организаций, подвергся обстрелу с армянской стороны.